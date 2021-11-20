Умер актёр из сериалов "Кабачок "13 стульев" и "Штрафбат" Георгий Шахет
Режиссёры кино- и телепроектов отмечают, что любили с ним работать из-за его дружелюбия и требовательности к себе и коллегам.
© "Диверсант. Конец войны", Игорь Зайцев, Владимир Валуцкий, Андрей Житков
Ушёл из жизни актёр театра и кино Георгий Шахет. Как сообщает Союз кинематографистов России, артист долгое время сражался с тяжёлой болезнью.
"14 ноября на 76-м году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссёры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту", — говорится на сайте союза.
Зрителям Шахет запомнился ролями в картинах "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "20 декабря", "Капабланка", "Николай Вавилов" и других. С 2000 года он стал активно сниматься в телесериалах: "Штрафбат", "Есенин", "Час Волкова". "Бешеная", "Хиромант-2", "Лесник", "Старые кадры" и "Кабачок "13 стульев".
А ранее Лайф рассказывал, что умерла актриса из фильмов "12 стульев" и "Старики-разбойники" Нина Агапова. За плечами актрисы также было более ста ролей в кинокартинах, включая "Мёртвые души", "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч", "Шесть стариков и одна девушка", "Небеса обетованные", "Крейцерова соната", "Не хочу быть взрослым". Однако наиболее известна Агапова по роли в фильме "12 стульев".
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