Учёные предупредили о риске "вечного ковида" из-за дельтаподобных штаммов

Главные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — способность к повторному заражению и скорость передачи инфекции — могут привести к затяжной пандемии. Такие данные приводят учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. Их исследование опубликовано в журнале Cell.

Авторы работы создали модель, которая показывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут развиваться при различных комбинациях методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация.

Анализ предполагал несколько сценариев, включая комбинации двух признаков: контагиозность, свойственная "альфе"; частичное ускользание от иммунного ответа, характерное для бета-варианта; сочетание этих свойств, как у дельта-штамма; и вариант без перечисленных признаков. Выяснилось, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает наибольшие опасения. Исследовательница Мэри Бушман считает, что самым эффективным способом снизить активность "дельты" остаётся массовая иммунизация.

"Нужно, чтобы люди осознали, что появление таких вариантов, как "дельта", делает вакцинацию ещё важнее. Даже если мы не сможем уничтожить вирус, мы можем гарантировать, что люди столкнутся с ним подготовленными", — отметила она.