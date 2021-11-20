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"Может быть верх совершенства": Вирусолог Альтштейн назвал идеальный штамм ковида

Одновременно профессор указал на необходимость разработки более сильных и эффективных вакцин для борьбы с этим видом коронавируса.

20 ноября, 05:19

Фото © Pixabay

Дельта-штамм может стать завершающим эволюцию коронавируса, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный высказал предположение, что на этом развитие инфекции прекратится и она станет менее патогенной.

"Это, может быть, верх совершенства этого вируса, и дальше он на этом уровне будет поддерживаться. Может, дальше будет уменьшаться, и его патогенность будет постепенно уменьшаться. Может мы достигли того, что вирус хорошо приспособился к этой популяции", — сказал Альтштейн в разговоре с порталом Ura.ru.

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По его словам, специалистам в данный момент следует сосредоточиться на борьбе именно с дельта-штаммом, потому что он ведёт эпидемию сейчас. В связи с этим профессор указал на необходимость разработки вакцин, направленных на борьбу с "дельтой".

С коллегой согласен вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, это укладывается "в общую схему" развития вируса — сначала он становится более "злым", а потом ослабевает.

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"Я вполне понимаю, почему Анатолий Давидович так считает, потому что, действительно, хочется в это верить, и я тоже с удовольствием соглашусь, если так будет. Но с другой стороны мы должны быть готовы, что будет что-то и более серьёзное", — отметил специалист.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта". Речь идёт про препараты "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби". При этом эксперты больше склоняются ко второй.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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