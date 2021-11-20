Дельта-штамм может стать завершающим эволюцию коронавируса, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный высказал предположение, что на этом развитие инфекции прекратится и она станет менее патогенной.

"Это, может быть, верх совершенства этого вируса, и дальше он на этом уровне будет поддерживаться. Может, дальше будет уменьшаться, и его патогенность будет постепенно уменьшаться. Может мы достигли того, что вирус хорошо приспособился к этой популяции", — сказал Альтштейн в разговоре с порталом Ura.ru.

По его словам, специалистам в данный момент следует сосредоточиться на борьбе именно с дельта-штаммом, потому что он ведёт эпидемию сейчас. В связи с этим профессор указал на необходимость разработки вакцин, направленных на борьбу с "дельтой".

С коллегой согласен вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, это укладывается "в общую схему" развития вируса — сначала он становится более "злым", а потом ослабевает.

"Я вполне понимаю, почему Анатолий Давидович так считает, потому что, действительно, хочется в это верить, и я тоже с удовольствием соглашусь, если так будет. Но с другой стороны мы должны быть готовы, что будет что-то и более серьёзное", — отметил специалист.