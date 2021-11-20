Автобус опрокинулся в кювет под Нижним Новгородом, более 10 человек пострадали
Одну женщину пришлось деблокировать, она находится в тяжёлом состоянии. Остальные получили лёгкие травмы.
Фото © LIFE
В Нижегородской области автобус вылетел в кювет. По информации Лайфа, в результате ДТП пострадало 12 человек.
Инцидент произошёл около 06:00 на 333-м километре трассы, ведущей из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород. Всего в автобусе, который ехал из Нижнего Новгорода в Иваново, находилось 35 человек.
11 пострадавших получили лёгкие травмы. Одну женщину пришлось деблокировать, она находится в тяжёлом состоянии.
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