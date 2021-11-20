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Автобус опрокинулся в кювет под Нижним Новгородом, более 10 человек пострадали

Одну женщину пришлось деблокировать, она находится в тяжёлом состоянии. Остальные получили лёгкие травмы.

20 ноября, 04:43

Фото © LIFE

В Нижегородской области автобус вылетел в кювет. По информации Лайфа, в результате ДТП пострадало 12 человек.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Инцидент произошёл около 06:00 на 333-м километре трассы, ведущей из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород. Всего в автобусе, который ехал из Нижнего Новгорода в Иваново, находилось 35 человек.

Автобус с вахтовиками опрокинулся в Красноярском крае

Автобус с вахтовиками опрокинулся в Красноярском крае

11 пострадавших получили лёгкие травмы. Одну женщину пришлось деблокировать, она находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, пострадало девять человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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