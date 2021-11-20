The Times: Премьер Британии Джонсон намерен бойкотировать Олимпиаду в Пекине

По данным газеты, глава Правительства Соединённого Королевства склоняется к этому решению "в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае". В частности, речь идёт о преследовании уйгуров, которое власти КНР отрицают. Сейчас в кабмине Британии идут горячие споры насчёт того, стоит ли бойкотировать Игры. "За" выступает глава МИД страны Лиз Трасс. Остальные члены правительства не так категоричны.