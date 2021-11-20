The Times: Премьер Британии Джонсон намерен бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Глава Правительства Соединённого Королевства склоняется к этому решению "в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае", пишет издание.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает The Times.
По данным газеты, глава Правительства Соединённого Королевства склоняется к этому решению "в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае". В частности, речь идёт о преследовании уйгуров, которое власти КНР отрицают. Сейчас в кабмине Британии идут горячие споры насчёт того, стоит ли бойкотировать Игры. "За" выступает глава МИД страны Лиз Трасс. Остальные члены правительства не так категоричны.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о возможности бойкота Олимпиады в Пекине. Причина та же, что и в случае с Британией, — обвинения в нарушении прав человека. Стоит уточнить, что дипломатический бойкот не отразится на спортсменах. Он подразумевает лишь то, что ни один из министров не посетит место проведения Олимпиады.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов.
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