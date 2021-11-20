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The Times: Премьер Британии Джонсон намерен бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Глава Правительства Соединённого Королевства склоняется к этому решению "в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае", пишет издание.

20 ноября, 04:25
<p>Фото © ТАСС / PA Wire</p>

Фото © ТАСС / PA Wire

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, глава Правительства Соединённого Королевства склоняется к этому решению "в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае". В частности, речь идёт о преследовании уйгуров, которое власти КНР отрицают. Сейчас в кабмине Британии идут горячие споры насчёт того, стоит ли бойкотировать Игры. "За" выступает глава МИД страны Лиз Трасс. Остальные члены правительства не так категоричны.

Песков осудил заявления Байдена о бойкоте Олимпиады в Пекине

Песков осудил заявления Байдена о бойкоте Олимпиады в Пекине

Ранее президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о возможности бойкота Олимпиады в Пекине. Причина та же, что и в случае с Британией, — обвинения в нарушении прав человека. Стоит уточнить, что дипломатический бойкот не отразится на спортсменах. Он подразумевает лишь то, что ни один из министров не посетит место проведения Олимпиады.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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