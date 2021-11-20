Глава ГКА Тафтай: В Канаде начали строить космодром для первой украинской ракеты

В Канаде начали строительство космодрома для первой украинской ракеты, сообщил глава Государственного космического агентства (ГКА) Украины Владимир Тафтай. Церемония запуска работ с участием представителей Киева состоялась в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия).

"Проект предусматривает создание на Атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ Южное" и ГП "ПО Южный машиностроительный завод", — написал Тафтай на своей странице в "Фейсбуке".

Проект, по его словам, реализует канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS). В церемонии закладки первого камня помимо главы украинского ГКА приняли участие министр по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

"Циклон-4" — нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Он предусматривает разработку коммерческой ракеты-носителя и инфраструктуры для космодрома. С 2004 года он реализовывался совместно с Бразилией, однако в 2015 году по инициативе экс-президента южноамериканской страны Дилмы Русеф были заморожены все работы.