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Глава ГКА Тафтай: В Канаде начали строить космодром для первой украинской ракеты

Предполагается, что оттуда будет летать ракета-носитель "Циклон-4М". Её сейчас разрабатывают два предприятия Незалежной.

20 ноября, 03:35
<p>Фото © <a href="https://www.maritimelaunch.com/news/2021-11-19/maritime-launch-services-announces-nanoracks-first-payload-services-provider-and" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maritime Launch Services</a></p>

Фото © Maritime Launch Services

В Канаде начали строительство космодрома для первой украинской ракеты, сообщил глава Государственного космического агентства (ГКА) Украины Владимир Тафтай. Церемония запуска работ с участием представителей Киева состоялась в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия).

"Проект предусматривает создание на Атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ Южное" и ГП "ПО Южный машиностроительный завод", — написал Тафтай на своей странице в "Фейсбуке".

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Проект, по его словам, реализует канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS). В церемонии закладки первого камня помимо главы украинского ГКА приняли участие министр по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

"Циклон-4" — нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Он предусматривает разработку коммерческой ракеты-носителя и инфраструктуры для космодрома. С 2004 года он реализовывался совместно с Бразилией, однако в 2015 году по инициативе экс-президента южноамериканской страны Дилмы Русеф были заморожены все работы.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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