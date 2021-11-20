На Украине новую "дочку" Nord Stream 2 AG назвали уловкой "Газпрома"

Создание немецкой дочерней компании оператора Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2") якобы может поставить под угрозу отопительный сезон на Украине, пишет портал "РБК-Украина".

По словам автора статьи, называющего создание "дочки" уловкой "Газпрома", газ в Евросоюз в обход Незалежной может пойти до завершения отопительного сезона, а остановка транзита топлива приведёт к тому, что некоторые населённые пункты Украины останутся без газоснабжения. Источники портала утверждают, что Киев разрабатывает три варианты изменения работы газотранспортной системы (ГТС) на этот случай, один из которых предусматривает сокращение транзита до минимального уровня.

"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объёмов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока – 2", как бы того ни хотелось Украине, веских основания пока нет", — пишет автор материала.