На Украине новую "дочку" Nord Stream 2 AG назвали уловкой "Газпрома"
Ранее стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить сертификацию газопровода.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Создание немецкой дочерней компании оператора Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2") якобы может поставить под угрозу отопительный сезон на Украине, пишет портал "РБК-Украина".
По словам автора статьи, называющего создание "дочки" уловкой "Газпрома", газ в Евросоюз в обход Незалежной может пойти до завершения отопительного сезона, а остановка транзита топлива приведёт к тому, что некоторые населённые пункты Украины останутся без газоснабжения. Источники портала утверждают, что Киев разрабатывает три варианты изменения работы газотранспортной системы (ГТС) на этот случай, один из которых предусматривает сокращение транзита до минимального уровня.
"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объёмов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока – 2", как бы того ни хотелось Украине, веских основания пока нет", — пишет автор материала.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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