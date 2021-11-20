Вирусолог центра Гамалеи Бутенко спрогнозировал возможные сроки окончания волны ковида

В России наметилось снижение заболеваемости коронавирусом. Вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко отметил, что это хорошая тенденция, и рассказал, когда можно будет констатировать завершение текущей волны коронавируса.

"Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идёт к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно", — сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт уточнил, что спад волны ковида не означает конца эпидемии в России. Бутенко подчеркнул, что для победы над вирусом нужна "китайская дисциплина".

"Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов", — отметил вирусолог, призвав стимулировать россиян к вакцинации.