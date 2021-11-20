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"Губят людей, то есть убивают": Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, выступающих против вакцинации

По словам учёного, такие медики пользуются своим служебным положением во вред гражданам.

20 ноября, 01:55

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.

Ранее такую идею озвучил кандидат медицинских наук Александр Башкин, назвавший непрофессиональным поведение медиков, отговаривающих пациентов от прививок против ковида.

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Гинцбург подчеркнул, что полностью поддерживает это предложение. По его словам, таких специалистов нужно лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, так как они пользуются своим служебным положением во вред гражданам.

"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно, не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет", — пояснил учёный в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Гинцбург объяснил, чем лучше прививаться от ковида переболевшим разных возрастов. Учёный поддержал рекомендации, которые ранее распространило Министерство здравоохранения РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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