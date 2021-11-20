Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за мокрого снега и ветра
В столице предупреждение перестанет действовать в четыре утра в воскресенье, в области — на час позже.
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В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега и ветра. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений — жёлтый: погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Предупреждение о порывах ветра скоростью до 15–20 м/с действует в столице с 10:00 20 ноября до 04:00 21-го числа. В Подмосковье — с 09:00 20 ноября — до 05:00 21-го. Также в Москве с 03:00 субботы по 21:00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении. Кроме того, синоптики предостерегают от налипания мокрого снега. Предупреждение объявлено в период с 03:00 до 23:00 20 ноября в Москве и с 03:00 до 21:00 в Подмосковье.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о мощном снегопаде 20 ноября. По его словам, этот снегопад может стать сильнейшим за последние 73 года. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не согласился с коллегой, отметив, что такой ситуации не прогнозируется.
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