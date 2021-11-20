Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за мокрого снега и ветра

Предупреждение о порывах ветра скоростью до 15–20 м/с действует в столице с 10:00 20 ноября до 04:00 21-го числа. В Подмосковье — с 09:00 20 ноября — до 05:00 21-го. Также в Москве с 03:00 субботы по 21:00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении. Кроме того, синоптики предостерегают от налипания мокрого снега. Предупреждение объявлено в период с 03:00 до 23:00 20 ноября в Москве и с 03:00 до 21:00 в Подмосковье.