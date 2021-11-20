Rockstar Games извинилась перед пользователями за неудачу с релизом GTA Trilogy
Пользователей настолько возмутило "несоответствие уровню индустрии 2021 года", что они потребовали вернуть потраченные деньги.
Кадр из видео © rockstargames
Rockstar Games извинилась перед пользователями за неудачный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Компания признала, что ремастер не оправдал ожиданий, и пообещала улучшить его качество.
"С каждым из запланированных патчей игры выйдут на тот уровень качества, которого они заслуживают. Между тем нам больно упоминать, что мы слышим сообщения о преследованиях членов команд разработчиков в социальных сетях. Мы любезно просим наше сообщество поддерживать уважительное и вежливое обсуждение этого релиза, пока мы работаем над этими проблемами", — обратились к пользователям разработчики GTA Trilogy на своём официальном сайте.
Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. Пользователи остались настолько недовольны, что потребовали от Rockstar вернуть деньги. По их словам, игры не соответствуют уровню индустрии 2021 года. Компания же обещала, что изменения появятся "в ближайшие дни", а оригинальные игры GTA Trilogy вернутся в продажу.
Напомним, о выходе ремастера Grand Theft Auto: The Trilogy стало известно в октябре. Тогда разработчики показали скриншоты из игр с улучшенными текстурами, доработанной системой освещения, элементов прицеливания и управления. Цена версии для ПК составила 4279, для PlayStation 5 — 4639, для Xbox Series — 4200 рублей. Позже стало известно, что Rockstar Games работает над ремастером Grand Theft Auto IV.
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