Сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
В частности, речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также о наращивании военной помощи Киеву.
Фото © ТАСС / AP
Американский сенатор, председатель Комитета по международным делам Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести против России санкции в случае "вторжения" на Украину. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на текст поправки к оборонному бюджету, которую внесли в конгресс.
Законопроект в числе прочего предполагает запрет на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также наращивание военной помощи Киеву. Помимо этого Менендес предлагает ввести ограничения против банков России, государственных учреждений, нефтегазовых компаний и предприятий по добыче полезных ископаемых. Ещё одна инициатива — санкции в отношении первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
Не забыл сенатор и о "Северном потоке – 2". Он предлагает ввести рестрикции против любой компании или лица, задействованных в реализации проекта газопровода. По данным СМИ, поправку о санкциях против "Северного потока – 2" американские сенаторы хотят предложить вне зависимости от темы Украины.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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