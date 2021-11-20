Сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину

Американский сенатор, председатель Комитета по международным делам Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести против России санкции в случае "вторжения" на Украину. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на текст поправки к оборонному бюджету, которую внесли в конгресс.

Законопроект в числе прочего предполагает запрет на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также наращивание военной помощи Киеву. Помимо этого Менендес предлагает ввести ограничения против банков России, государственных учреждений, нефтегазовых компаний и предприятий по добыче полезных ископаемых. Ещё одна инициатива — санкции в отношении первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.