Лечащий врач президента США Джо Байдена заявил, что у его 78-летнего пациента усилился кашель и ухудшилась походка, политика лечат от мерцательной аритмии.

"Походка президента стала заметно жёстче и менее плавной, чем в прошлом. Он особо отмечает утреннюю скованность, которая улучшается в течение дня", — цитирует О'Коннора издание The Hill.

Доктор отметил, что перелом стопы Байдена, который он перенёс примерно год назад, мог способствовать неловкости при ходьбе, но в более широком плане Байден имеет дело со спинальным артритом и "периферической невропатией", что означает некоторую потерю чувствительности в ногах. Также медик заметил, что кашель, или "прочистка горла", скорее всего, связан с расстройством пищеварения, известным как гастроэзофагеальный рефлюкс.

"Это также может способствовать эпизодическому кашлю и заложенности носовых пазух. Его симптомы обычно обостряются вскоре после еды", — отметил О'Коннор.