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Принимает пять лекарств: Личный врач Байдена О'Коннор раскрыл недуги президента США

Американский лидер прошёл медосмотр за день до своего 79-летия.

19 ноября, 23:43

Фото © ТАСС / AP

Лечащий врач президента США Джо Байдена заявил, что у его 78-летнего пациента усилился кашель и ухудшилась походка, политика лечат от мерцательной аритмии.

"Походка президента стала заметно жёстче и менее плавной, чем в прошлом. Он особо отмечает утреннюю скованность, которая улучшается в течение дня", — цитирует О'Коннора издание The Hill.

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Доктор отметил, что перелом стопы Байдена, который он перенёс примерно год назад, мог способствовать неловкости при ходьбе, но в более широком плане Байден имеет дело со спинальным артритом и "периферической невропатией", что означает некоторую потерю чувствительности в ногах. Также медик заметил, что кашель, или "прочистка горла", скорее всего, связан с расстройством пищеварения, известным как гастроэзофагеальный рефлюкс.

"Это также может способствовать эпизодическому кашлю и заложенности носовых пазух. Его симптомы обычно обостряются вскоре после еды", — отметил О'Коннор.

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Врач также сообщил, что президент принимает пять лекарств, в том числе от высокого холестерина, аллергии, разжижитель крови и для лечения ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). В целом же главу Белого дома после ежегодного медосмотра за день до его 79-летия врач оценил как "здорового, энергичного 78-летнего мужчину, который способен успешно выполнять обязанности президента, включая пост главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего".

Ранее Байден передал полномочия президента США вице-президенту Камале Харрис на время своей колоноскопии. Деликатные детали медобследования политика стали известны широкой общественности с лёгкой руки Джен Псаки. После процедуры он вернулся к исполнению обязанностей лидера США.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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