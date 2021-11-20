Председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации, губернатор Санкт-Петербурга в 2011–2018 годах Георгий Полтавченко поделился своим мнением о возвращении городу прежнего названия, а также рассказал, как к этому вопросу относится его семья.

"Я хорошо помню обсуждения, которые были вокруг темы переименования города. И сегодня могу сказать откровенно: в 1991 году у меня было двоякое отношение к этому вопросу. Гадать не буду — я не знаю, как бы я тогда проголосовал, если бы мог", — заявил Полтавченко в интервью газете "Петербургский дневник", добавив, что не принимал участия в голосовании, которое проходило 30 лет назад.

Экс-глава региона добавил, что Санкт-Петербург — действительно историческое имя имперского города, но и название Ленинград связано с героическим прошлым Северной столицы.

"Мои родители в начале 1990-х были против возвращения дореволюционного названия. Потому что для них Ленинград — это в первую очередь блокада, война и те лишения, которые они переносили. Например, моя мама всю блокаду прожила в городе, а с 14 лет осталась одна из своей семьи в шесть человек. Поэтому для неё на избирательном участке однозначным было решение "Ленинград", — отметил Полтавченко.