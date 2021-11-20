"Не знаю, как бы я тогда проголосовал": Полтавченко рассказал о своём отношении к переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург
По словам бывшего главы региона, Санкт-Петербург — действительно историческое имя имперского города, но и название Ленинград связано с героическим прошлым Северной столицы.
Георгий Полтавченко. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации, губернатор Санкт-Петербурга в 2011–2018 годах Георгий Полтавченко поделился своим мнением о возвращении городу прежнего названия, а также рассказал, как к этому вопросу относится его семья.
"Я хорошо помню обсуждения, которые были вокруг темы переименования города. И сегодня могу сказать откровенно: в 1991 году у меня было двоякое отношение к этому вопросу. Гадать не буду — я не знаю, как бы я тогда проголосовал, если бы мог", — заявил Полтавченко в интервью газете "Петербургский дневник", добавив, что не принимал участия в голосовании, которое проходило 30 лет назад.
Экс-глава региона добавил, что Санкт-Петербург — действительно историческое имя имперского города, но и название Ленинград связано с героическим прошлым Северной столицы.
"Мои родители в начале 1990-х были против возвращения дореволюционного названия. Потому что для них Ленинград — это в первую очередь блокада, война и те лишения, которые они переносили. Например, моя мама всю блокаду прожила в городе, а с 14 лет осталась одна из своей семьи в шесть человек. Поэтому для неё на избирательном участке однозначным было решение "Ленинград", — отметил Полтавченко.
Ранее вдова экс-мэра города Анатолия Собчака сенатор Людмила Нарусова рассказала о борьбе за переименование Ленинграда в Санкт-Петербург. По её словам, вся пропагандистская мощь была направлена на то, чтобы сохранить имя Ленина в названии города.
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