Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко ознакомился с ходом реализации проектов развития Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Кириенко также посетил объекты, связанные с празднованием 800-летия города.

"Мы сегодня посмотрели программы развития, транспортные программы. На мой взгляд, один из самых важных успешных завершившихся проектов — это Ольгинская транспортная развязка", — заявил Кириенко.

Он отметил, что было принято решение только из федерального бюджета выделить на поддержку инфраструктуры Нижегородской области 83 миллиарда рублей. В частности, средства пойдут на строительство метро: две станции в нагорной части и две — в заречной. Работы по ним начнутся уже в следующем году, подчеркнул Кириенко.

"Это и решение о реконструкции детской больницы стоимостью почти два миллиарда рублей, которые были выделены по итогам визита председателя Правительства России. И решение, принятое во время визита президента страны, о выделении средств на строительство университетского центра в Нижнем Новгороде, решение о строительстве ледового дворца, с учётом того, что легендарной хоккейной команде "Торпедо" давно необходима новая арена. 800-летие Нижнего не остановилось, развитие инфраструктуры города продолжается", — добавил первый замглавы Администрации Президента РФ.

Также Кириенко отметил важность того, что проекты развития связаны не только с Нижним Новгородом, но и с другими уникальными городами региона.

"Такие комплексные решения о вложениях в инфраструктуру означают кардинально иные условия для жизни людей, другие возможности для привлечения инвесторов, которые будут вкладываться в создание производств, а значит, и в появление новых рабочих мест в Нижегородской области", — подчеркнул чиновник.