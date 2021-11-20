Под овации зала: Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжёлой болезни
Зрители надеялись, что хором с артисткой смогут затянуть её хит "Знаешь ли ты?", но выяснилось, что МакSим ещё не полностью оправилась от недуга.
Фото © Муз-ТВ
Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжёлой болезни. Видео © Instagram / maksimartist
Певица Марина Максимова (МакSим) впервые вышла на сцену после тяжёлой болезни. Это случилось на праздновании 25-летия телеканала Муз-ТВ в Кремле.
Как сообщает Super.ru, весь зал надеялся, что сейчас хором с артисткой сможет исполнить её хит "Знаешь ли ты?", но выяснилось, что МакSим ещё не полностью оправилась от болезни. Она не стала выступать и забрала награду от канала под овации зрителей.
"Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню своё первое выступление на Премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду "Рингтон года", а мне хотелось получить все, и на следующий год я получила сразу три "тарелки". Это было настолько приятно! Азарт должен быть во всём, и, чтобы жить, должен быть азарт! Сегодня я пришла сказать спасибо телеканалу за то, что вы есть и дарите такую лёгкую музыкальную атмосферу", — приводятся слова МакSим на сайте телеканала.
Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, как певица выкарабкалась с того света. Она отметила, что случай был сложнейший и лечащим врачам звезды приходилось проводить консилиумы каждый день.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.
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