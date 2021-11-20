Как сообщает Super.ru , весь зал надеялся, что сейчас хором с артисткой сможет исполнить её хит "Знаешь ли ты?", но выяснилось, что МакSим ещё не полностью оправилась от болезни. Она не стала выступать и забрала награду от канала под овации зрителей.

"Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню своё первое выступление на Премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду "Рингтон года", а мне хотелось получить все, и на следующий год я получила сразу три "тарелки". Это было настолько приятно! Азарт должен быть во всём, и, чтобы жить, должен быть азарт! Сегодня я пришла сказать спасибо телеканалу за то, что вы есть и дарите такую лёгкую музыкальную атмосферу", — приводятся слова МакSим на сайте телеканала.