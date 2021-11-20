"Без боевых стрельб выглядели беззубо": Военный эксперт Болтенков посочувствовал Киеву из-за "скромных" учений НАТО в Чёрном море
По его словам, власти Украины рассчитывали на гораздо более серьёзное выражение поддержки.
Фото © U.S. Navy
Военный эксперт Дмитрий Болтенков оценил прошедшие внеплановые учения НАТО в Чёрном море. По его словам, манёвры не особо впечатлили.
"Особенно жалко украинцев. Их руководство рассчитывало на гораздо более серьёзное выражение поддержки. До начала манёвров они обещали какие-то большие сюрпризы для России. На самом же деле это оказались обычные скромные учения и дежурные заверения в поддержке. А без боевых стрельб они вообще выглядели беззубо", — сказал Болтенков в интервью газете "Известия".
Эксперт отметил, что инцидент с британским кораблем Defender, который случился в июне, не прошёл бесследно. Американские корабли, помня о готовности России применить оружие против нарушителей границы, не решились на эскалацию и не приблизились к берегам Крыма. А вот авиация вела себя гораздо агрессивнее.
"В воздухе активность была сильно повышенная, но морская составляющая оказалась представлена на учениях очень скромно. Всего семь кораблей НАТО. Из них лишь один американский эсминец, а остальное — устаревшие боевые единицы союзников. От Украины и Грузии — небольшие катера. В этом году в регионе у блока уже были манёвры с гораздо более внушительным составом", — добавил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Напомним, 15 ноября флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney американских Военно-морских сил начал переход из Чёрного моря в Средиземное после завершения учений союзников НАТО. В Минобороны РФ не исключили, что целью морских операций является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.
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