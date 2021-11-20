Военный эксперт Дмитрий Болтенков оценил прошедшие внеплановые учения НАТО в Чёрном море. По его словам, манёвры не особо впечатлили.

"Особенно жалко украинцев. Их руководство рассчитывало на гораздо более серьёзное выражение поддержки. До начала манёвров они обещали какие-то большие сюрпризы для России. На самом же деле это оказались обычные скромные учения и дежурные заверения в поддержке. А без боевых стрельб они вообще выглядели беззубо", — сказал Болтенков в интервью газете "Известия".

Эксперт отметил, что инцидент с британским кораблем Defender, который случился в июне, не прошёл бесследно. Американские корабли, помня о готовности России применить оружие против нарушителей границы, не решились на эскалацию и не приблизились к берегам Крыма. А вот авиация вела себя гораздо агрессивнее.