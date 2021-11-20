Сенатор США попросил кандидата на пост в Минфине Омарову подтвердить выход из ВЛКСМ

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди попросил уроженку СССР Саулу Омарову, которую президент США Джо Байден предложил назначить на пост главы Управления валютного контроля Минфина, объяснить своё участие в "организации молодых коммунистов" — ВЛКСМ. Также американский политик призвал Омарову подтвердить выход из организации, ликвидированной ещё в 1991 году.

В ответ 55-летняя кандидатка на пост в Минфине напомнила, что члены комсомола покидали организацию при достижении определённого возраста (28 лет). Позже Кеннеди заявил, что не знает, как называть Омарову — "профессором или товарищем".

"Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", — ответила женщина.

За Омарову вступились другие американские парламентарии, напомнившие, что она уже давно не гражданка СССР, а также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую на брифинге попросили прокомментировать позицию республиканцев по назначению уроженки Советского Союза.

"Я видела некоторые из этих комментариев. Мне также понравился отпор, который дала сенатор Элизабет Уоррен (Демократ от штата Массачусетс. — Прим. Лайфа). Возможно, на неё нам следует указать в качестве нашего ответа. Я скажу, что президент выдвинул её (Омарову. — Прим. Лайфа) на этот пост, потому что она необычайно квалифицирована, — сказала Псаки.

Уоррен ранее обвинила Республиканскую партию в проведении "злобной клеветнической кампании", которую лоббируют крупные банки. По словам сенатора, все обвинения не имеют ничего общего с квалификацией Омаровой.