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Пилот ВВС США погиб в результате инцидента с самолётами Т-38С Talon на авиабазе Лафлин

Кроме того, ещё два пилота получили травмы. Один из них находится в критическом состоянии.

20 ноября, 00:59

Фото © Wikipedia

На авиабазе Лафлин (штат Техас) произошла авария с двумя самолётами Т-38С Talon. В результате инцидента погиб пилот ВВС США. Об этом пресс-служба базы сообщает в "Твиттере".

Кроме того, ещё два пилота получили травмы. Одного из них отпустили после оказания помощи в медицинском центре, другого доставили в больницу санавиацией в критическом состоянии. Подробности происшествия не приводятся. По факту аварии начато расследование.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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