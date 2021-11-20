Пилот ВВС США погиб в результате инцидента с самолётами Т-38С Talon на авиабазе Лафлин

На авиабазе Лафлин (штат Техас) произошла авария с двумя самолётами Т-38С Talon. В результате инцидента погиб пилот ВВС США. Об этом пресс-служба базы сообщает в "Твиттере".

Кроме того, ещё два пилота получили травмы. Одного из них отпустили после оказания помощи в медицинском центре, другого доставили в больницу санавиацией в критическом состоянии. Подробности происшествия не приводятся. По факту аварии начато расследование.