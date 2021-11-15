Девочка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе с четырьмя погибшими

Выяснилось, что одной из жертв авиакрушения стал отец ребёнка. Последнее, что помнит девочка, — это то, как родитель пытался закрыть её своим телом. Также в авиакатастрофе погибла семейная пара, недавно переехавшая на остров Бивер. Супруги посчитали это место идиллическим и решили обосноваться там. Они купили фермерский дом и мечтали открыть винодельню.