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Девочка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе с четырьмя погибшими

Последнее, что помнит ребёнок, — то, как отец закрывал её своим телом, пытаясь спасти.

15 ноября, 05:12

Фото © Beaver Island Fire Department

13 ноября в США разбился легкомоторный самолёт. В результате авиакатастрофы погибло четыре человека, а выжила лишь 11-летняя девочка. ABC сообщает подробности трагедии.

Выяснилось, что одной из жертв авиакрушения стал отец ребёнка. Последнее, что помнит девочка, — это то, как родитель пытался закрыть её своим телом. Также в авиакатастрофе погибла семейная пара, недавно переехавшая на остров Бивер. Супруги посчитали это место идиллическим и решили обосноваться там. Они купили фермерский дом и мечтали открыть винодельню.

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Выжившая девочка сейчас находится в больнице вместе с матерью, её жизнь вне опасности.

Ранее в Индии четыре человека чудом выжили после обрыва электрокабеля. Момент инцидента попал на видео. Всех пострадавших от сильнейшего удара током госпитализировали с серьёзными ожогами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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