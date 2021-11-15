Девочка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе с четырьмя погибшими
Последнее, что помнит ребёнок, — то, как отец закрывал её своим телом, пытаясь спасти.
Фото © Beaver Island Fire Department
13 ноября в США разбился легкомоторный самолёт. В результате авиакатастрофы погибло четыре человека, а выжила лишь 11-летняя девочка. ABC сообщает подробности трагедии.
Выяснилось, что одной из жертв авиакрушения стал отец ребёнка. Последнее, что помнит девочка, — это то, как родитель пытался закрыть её своим телом. Также в авиакатастрофе погибла семейная пара, недавно переехавшая на остров Бивер. Супруги посчитали это место идиллическим и решили обосноваться там. Они купили фермерский дом и мечтали открыть винодельню.
Выжившая девочка сейчас находится в больнице вместе с матерью, её жизнь вне опасности.
Ранее в Индии четыре человека чудом выжили после обрыва электрокабеля. Момент инцидента попал на видео. Всех пострадавших от сильнейшего удара током госпитализировали с серьёзными ожогами.
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