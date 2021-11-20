Алиев и Пашинян договорились встретиться в Брюсселе 15 декабря
Также лидеры Азербайджана и Армении согласились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения военных инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.
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После телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнёрства.
"Лидеры договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряжённости для процветающего и стабильного Южного Кавказа, который поддерживает ЕС", — цитирует заявление главы Евросовета Шарля Мишеля Reuters.
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В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для трёхстороннего контакта Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Представитель Кремля подчеркнул, что на каком-то этапе такое взаимодействие будет просто необходимым.
Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
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