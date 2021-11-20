Алиев и Пашинян договорились встретиться в Брюсселе 15 декабря

После телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнёрства.

"Лидеры договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряжённости для процветающего и стабильного Южного Кавказа, который поддерживает ЕС", — цитирует заявление главы Евросовета Шарля Мишеля Reuters.

В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.