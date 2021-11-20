Уровень гибели лесов Амазонии в 2021 году достиг максимума за 15 лет

Темпы сокращения площади крупнейших и самых разнообразных на планете лесов Амазонии в этом году достигли рекордного за последние 15 лет показателя. По данным исследователей, скорость уменьшения зелёного массива возросла на 22%, а его площадь уменьшилась на 13,2 тысячи квадратных километров — сильнее всего с 2006 года. Об этом говорится в докладе Национального института космических исследований Бразилии (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE).

"Мы должны действовать более решительно в отношении этих преступлений", — цитирует BBC News министра окружающей среды Бразилии Хоакима Лейте, который отметил, что данные не в полной мере отражают сложившуюся в последние несколько месяцев ситуацию.

The Wall Street Journal отмечает, что выход статистики вызвал у экологов некоторые вопросы. В частности, они не поняли, почему данные были опубликованы только спустя три недели после того, как их получило правительство. Эксперты считают, что власти Бразилии могли специально скрыть эту информацию перед конференцией ООН по климату в Глазго.

Также WSJ пишет, что президент Бразилии Жаир Болсонару с приходом к власти в 2018 году всячески уменьшал финансирование амазонских лесов, а также поддерживал владельцев шахт и фермеров, ведущих свою деятельность в этом регионе. На этой неделе он и вовсе заявил, что вся ситуация с уникальной природной зоной связана с лесными пожарами, а разговоры об исчезновении лесов отказался считать проблемой.