Названа цель новейшей российской системы ПРО С-550

Разрабатываемая в России мобильная система противоракетной обороны (ПРО) С-550 сможет сбивать американские космические беспилотники X-37. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее в России отмечали, что X-37 могут нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения космического базирования. В США же не признавали этого, утверждая, что беспилотники предназначены лишь для разведывательных и научных целей.

"Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37", — рассказал один из источников.

Также, по его словам, С-550 будут способны противостоять планирующим гиперзвуковым блокам, разрабатываемым в нескольких странах.

Другой инсайдер отметил, что в состав С-550 будет входить многофункциональная радиолокационная система (РЛС) большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности. Источники считают, что С-550 фактически станет модификацией системы С-500, но при этом будет специализироваться именно на перехвате орбитальных и баллистических целей на многократно больших дальностях и высотах.