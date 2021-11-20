Названа цель новейшей российской системы ПРО С-550
По словам источников, С-550 фактически станет модификацией системы С-500, но при этом будет работать на больших дальностях и высотах.
X-37. Фото © Wikipedia
Разрабатываемая в России мобильная система противоракетной обороны (ПРО) С-550 сможет сбивать американские космические беспилотники X-37. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее в России отмечали, что X-37 могут нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения космического базирования. В США же не признавали этого, утверждая, что беспилотники предназначены лишь для разведывательных и научных целей.
"Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37", — рассказал один из источников.
Также, по его словам, С-550 будут способны противостоять планирующим гиперзвуковым блокам, разрабатываемым в нескольких странах.
Другой инсайдер отметил, что в состав С-550 будет входить многофункциональная радиолокационная система (РЛС) большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности. Источники считают, что С-550 фактически станет модификацией системы С-500, но при этом будет специализироваться именно на перехвате орбитальных и баллистических целей на многократно больших дальностях и высотах.
Ранее стало известно, когда армия России получит первую систему стратегической ПРО С-550. Сначала планируется поставка бригадного комплекта С-550, где будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой.
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