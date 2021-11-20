Иммунолог Рябкова объяснила, на что нужно провериться после выздоровления от ковида

Коронавирус не проходит для организма бесследно. После выздоровления стоит пройти обследование из-за вероятности появления постковидного синдрома. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

Первым делом для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы следует оценить переносимость физической нагрузки.

"В рамках программы углублённой диспансеризации после CoViD-19, которая проводится во всех поликлиниках страны, это позволяет сделать тест шестиминутной ходьбы. Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или лёгких", — цитирует Рябкову агентство "Прайм".

Также после ковида нередко "выходит из-под контроля" артериальное давление. Чтобы проверить его, необходимо на протяжении трёх недель измерять показатели утром и вечером и записывать их. Если значения выше 140/90 мм рт. ст., нужно обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии.

Состояние лёгких, по словам иммунологов, можно оценить с помощью задержки дыхания. Здоровый человек способен после глубокого вдоха задержать дыхание более чем на 30 секунд, после глубокого выдоха — более чем на 20 секунд. Для оценки функции дыхательной системы после перенесённого коронавируса проводится спирометрия.

Выздоровевшим гражданам также рекомендуется сдать анализы. В программу углублённой диспансеризации помимо общих анализов крови и мочи входит оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С- реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности). Перенёсшим ковид средней степени тяжести и выше также показано исследование Д-димера как показателя интенсивности процессов тромбообразования.

Пациентам с сахарным диабетом или факторами его риска важно помнить о контроле уровня глюкозы в крови. Оценить её уровень за последние три месяца поможет гликированный гемоглобин.