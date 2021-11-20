Иммунолог Рябкова объяснила, на что нужно провериться после выздоровления от ковида
Переболевшие коронавирусом россияне могут узнать о состоянии своего организма, пройдя бесплатную углублённую диспансеризацию в поликлинике.
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Коронавирус не проходит для организма бесследно. После выздоровления стоит пройти обследование из-за вероятности появления постковидного синдрома. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.
Первым делом для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы следует оценить переносимость физической нагрузки.
"В рамках программы углублённой диспансеризации после CoViD-19, которая проводится во всех поликлиниках страны, это позволяет сделать тест шестиминутной ходьбы. Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или лёгких", — цитирует Рябкову агентство "Прайм".
Также после ковида нередко "выходит из-под контроля" артериальное давление. Чтобы проверить его, необходимо на протяжении трёх недель измерять показатели утром и вечером и записывать их. Если значения выше 140/90 мм рт. ст., нужно обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии.
Состояние лёгких, по словам иммунологов, можно оценить с помощью задержки дыхания. Здоровый человек способен после глубокого вдоха задержать дыхание более чем на 30 секунд, после глубокого выдоха — более чем на 20 секунд. Для оценки функции дыхательной системы после перенесённого коронавируса проводится спирометрия.
Выздоровевшим гражданам также рекомендуется сдать анализы. В программу углублённой диспансеризации помимо общих анализов крови и мочи входит оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С- реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности). Перенёсшим ковид средней степени тяжести и выше также показано исследование Д-димера как показателя интенсивности процессов тромбообразования.
Пациентам с сахарным диабетом или факторами его риска важно помнить о контроле уровня глюкозы в крови. Оценить её уровень за последние три месяца поможет гликированный гемоглобин.
Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова назвала группы детей, больше других подверженных постковидному синдрому. По словам специалиста, его может определить только доктор, поэтому родителям не следует действовать самостоятельно, чтобы не навредить чаду.
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