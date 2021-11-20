В ГД РФ предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен инициировать разработку нового законопроекта, который увеличит возраст детей для бесплатного проезда в общественном транспорте до 16 лет. Сейчас такой льготой пользуются только несовершеннолетние до семи лет. Вместе с тем лиц до 16 запрещено высаживать из общественного транспорта даже в случае неоплаты проезда.

Законопроект о внесении изменений в статью ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" был внесён в нижнюю палату парламента в мае этого года. Он предусматривает введение единого бесплатного проездного документа для детей до 16 лет, который предоставляет право на неограниченное число поездок. По словам главы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, законопроект предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательный отзыв правительства.

"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего — уже 2023 — года мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учётом юридических отработок с регионами", — сказала Останина в беседе с РИА "Новости".

Депутат выразила уверенность, что губернаторы откликнутся на соответствующую инициативу. Она отметила, что на сегодня субъекты самостоятельно решают эти проблемы, где-то действуют соответствующие распоряжения, где-то — социальные карты.

"А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета", — заключила парламентарий.