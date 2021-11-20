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Прошедший колоноскопию Байден похвалился прекрасным самочувствием

Американский президент отметил, что ничего не изменилось и он в хорошей форме.

20 ноября, 03:57

Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Покидая Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после длительного планового медосмотра, в том числе колоноскопии, президент США Джо Байден был в приподнятом настроении. Перед журналистами, встречавшими его у выхода, глава Белого дома показался, подняв руки с зажатыми кулаками.

"Я прекрасно себя чувствую. Ничего не изменилось. Я в хорошей форме. Итак, вы знаете, я с нетерпением жду своего 79-летия", — цитирует Байдена New York Post.

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Байден также пообещал, что Белый дом вскоре опубликует "все детали" его диспансеризации, которая включала колоноскопию под анестезией, потребовавшую временной передачи полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис. Сейчас американский президент вернулся в свою резиденцию из военного госпиталя под Вашингтоном, где и проходило медицинское обследование.

Сегодня Джо Байден отмечает свой день рождения. 20 ноября старейшему президенту в истории США исполняется 79 лет.

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Напомним, накануне Байден передал полномочия президента США вице-президенту Камале Харрис на время своей колоноскопии. Деликатные детали медобследования политика стали известны широкой общественности с лёгкой руки Джен Псаки. После процедуры он вернулся к исполнению обязанностей лидера США.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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