Прошедший колоноскопию Байден похвалился прекрасным самочувствием

Покидая Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после длительного планового медосмотра, в том числе колоноскопии, президент США Джо Байден был в приподнятом настроении. Перед журналистами, встречавшими его у выхода, глава Белого дома показался, подняв руки с зажатыми кулаками.

"Я прекрасно себя чувствую. Ничего не изменилось. Я в хорошей форме. Итак, вы знаете, я с нетерпением жду своего 79-летия", — цитирует Байдена New York Post.

Байден также пообещал, что Белый дом вскоре опубликует "все детали" его диспансеризации, которая включала колоноскопию под анестезией, потребовавшую временной передачи полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис. Сейчас американский президент вернулся в свою резиденцию из военного госпиталя под Вашингтоном, где и проходило медицинское обследование.