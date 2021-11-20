Под Саратовом 13-летний подросток угнал автомобиль у матери и разбился в ДТП

В Саратовской области 13-летний подросток погиб в результате ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура в "Телеграме".

Трагедия произошла возле села Невежкино Лысогорского района. По данным ведомства, 19 ноября несовершеннолетний угнал у матери ВАЗ-2106, а затем передал управление машиной сверстнику.

"В пути следования, примерно в трёх с половиной километрах от села Невежкино, подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом. От удара транспортное средство перевернулось", — сообщает прокуратура.

В результате мальчик, угнавший автомобиль, скончался в больнице.

"По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался", — прокомментировали произошедшее в СУ СКР по региону.