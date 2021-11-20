НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Саратовом 13-летний подросток угнал автомобиль у матери и разбился в ДТП

За рулём находился его сверстник, который не справился с управлением и въехал в столб.

20 ноября, 04:12
<p>Фото © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1630839/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области 13-летний подросток погиб в результате ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура в "Телеграме".

Трагедия произошла возле села Невежкино Лысогорского района. По данным ведомства, 19 ноября несовершеннолетний угнал у матери ВАЗ-2106, а затем передал управление машиной сверстнику.

Под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода

Под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода

"В пути следования, примерно в трёх с половиной километрах от села Невежкино, подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом. От удара транспортное средство перевернулось", — сообщает прокуратура.

В результате мальчик, угнавший автомобиль, скончался в больнице.

В Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали

В Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали

"По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался", — прокомментировали произошедшее в СУ СКР по региону.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее в Подмосковье подросток на машине отца сбил женщину с ребёнком. О наезде на людей парень узнал только от полиции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1