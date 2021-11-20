Посольство России призвало США надавить на Украину для выполнения Минских соглашений
В дипмиссии подчеркнули, что договорённости были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер.
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Москва рассчитывает, что Вашингтон окажет давление на Киев для выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Посольства России в США.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон приветствует слова президента РФ Владимира Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе.
"Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими договорённостями", — говорится в заявлении российской дипмиссии в "Фейсбуке".
Также посольство "обратило внимание на дискуссии в местных политологических кругах, в которых так или иначе поднимается вопрос о путях прекращения кровопролития на юго-востоке Украины". Дипломаты подчеркнули, что могут только приветствовать логику, "когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США".
"Прежде всего о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Договорённости были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер. Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", — заключили в диппредставительстве.
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