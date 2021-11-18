Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Украина начала законодательную подготовку к большой войне в Донбассе и почему выход из "Минска" грозит и российскому Крыму. 18 ноября, 19:13 Фото © ТАСС / ZUMA / Nazar Furyk

Кризис на Украине далёк от разрешения, поскольку Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер, заявил в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ президент России Владимир Путин.

Киев Минские соглашения не исполняет с первого дня их подписания. При этом пытается всеми силами переложить ответственность на Москву, а себя оправдать за игнорирование собственных обязательств. Теперь уже не просто заявлениями, но и законодательно. В начале августа в Верховную раду был внесён законопроект "О государственной политике переходного периода". Документ во всех отношениях интересный.

— Как можно это ещё охарактеризовать, иначе как зачистку Донбасса? Просто фактическая военная оккупация, а учитывая международный компонент, возможно, и с элементом интервенции, — так его прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Документ фактически повторяет "хотелки" националистов по поводу непокорного региона и практически в каждом своём пункте противоречит Минским соглашениям. Складывается впечатление, что единственной его целью является индульгенция Киеву и силовое решение вопроса.

В самом начале документа сказано, что "законодательство Украины о переходном периоде основывается на Конституции Украины и состоит из настоящего закона, иного законодательства Украины, международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины, и нормативно-правовых актов, принятых на основании и во исполнение настоящего закона, а также принципах и нормах международного права". Надо понимать, что Минские соглашения под это никак не подпадают (их даже не ратифицировала Рада), а значит, они юридически ничтожны.

Россия в документе называется "государством-агрессором" (что, вопреки резолюции Совбеза ООН, превращает конфликт из внутриукраинского в международный), а ДНР и ЛНР — "оккупационными администрациями". То есть переговоры с ними вести нельзя, только если с целью обеспечения "национальных интересов Украины", защиты прав и свобод граждан, содействия восстановлению территориальной целостности Украины, а также исполнения утверждённых Радой международных договоров — т.е. минский переговорный процесс фактически объявляется незаконным. Переговоры возможны по вопросам обмена пленными, открытия пунктов пропуска на линии разграничения и т.д. Но явно не по политическому урегулированию, которое предусматривает "Минск", — это не в "национальных интересах Украины".

Далее — что касается непосредственно Донбасса. Документы его жителям, выданные властями республик или Россией, не признаются (за исключением актов гражданского состояния), людям даже не позволят пересечь границу, что наводит на мысль о фильтрационных лагерях и фактическом геноциде, которыми нас давно пугают наиболее одиозные украинские радикалы. Кроме того, у Нацбанка появляется право запретить обмен рубля, что фактически обнулит сбережения местных жителей после "деоккупации". Документ также ограничивает права на социальные выплаты пенсионеров республик и иных получателей пособий.

В "деоккупированных" населённых пунктах создаются переходные администрации, которые могут быть и международными (но без участия представителей России и стран ОДКБ), и должными действовать до выборов, что также противоречит "Минску", в котором подобные не согласованные с представителями республик органы не предусмотрены. При этом закон не даёт возможности участвовать в формировании судов и органов прокуратуры органам местного самоуправления, что также идёт вразрез с "Минском".

В течение полугода после "деоккупации" проводятся меры относительно "проверки законности пребывания граждан государства-агрессора, других иностранцев и лиц без гражданства", что на практике означает, что Киев будет произвольно решать, кого из получивших российский паспорт считать достойным оставить гражданином Украины, а кого — нет.

Кроме того, безапелляционно отказывается в амнистии тем, кто совершил "тяжкие преступления" (в Минских соглашениях вопрос должен был прорабатываться с представителями республик). Зато закон фактически предполагает люстрацию для всех сотрудничавших со структурами ДНР и ЛНР, что уже противоречит конституции в части равноправия граждан.

Что же касается выборов, то, согласно "Минску", они должны быть согласованы с ДНР и ЛНР. Однако в новом законе ничего этого нет, решать, когда и как их проводить, будет Киев. Да, в Минских соглашениях чётко сказано, что сначала выборы, потом передача границы, которая должна завершиться после политического урегулирования. Новый же закон фактически закрепляет обратный порядок — отдайте нам границу, а мы потом решим, как и когда проводить выборы.

Вопрос об имплементации "формулы Штайнмайера" после такого вообще снимается. И, разумеется, в законе отсутствуют какие-либо нормы об особом статусе Донбасса и закреплении его в конституции, которые есть не только в Минском протоколе, но даже и в украинском законе "Об особом порядке местного самоуправления…", который, впрочем, никогда не работал и формально действует до 1 января будущего года, после чего его могут и не продлить.

Наконец, предполагается целый комплекс пропагандистских мер: вводится новая "памятная дата" — "день памяти жертв российской агрессии", в Киеве создаются Национальный музей преодоления российской агрессии, а во всех областных центрах появляются мемориалы, посвящённые участникам войны (разумеется, с одной стороны). Жителей Донбасса заставят славить Бандеру и "героев АТО", которые их убивали.

Иными словами, осуществляется масштабная промывка мозгов тем, кому это ещё можно сделать, кого не посадят, кто не сгинет в фильтрационных лагерях или не успеет убежать в Россию. Разумеется, на "деоккупированных" территориях предполагаются декоммунизация и утверждение госстатуса украинского языка. А как же содержащееся в "Минске" право на языковое самоопределение и трансграничное сотрудничество с Россией? Не, не слышали.

Фактически этот закон является заявкой на выход из Минских соглашений, о чём чиновники в окружении Зеленского говорят не первый год. "Украина "снялась с крючка Минских соглашений" и больше не обязана их выполнять", — говорил недавно спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он не раз и ранее высказывался о ничтожности Минских соглашений и ТГК, в которой он работает. И не только он.

Впрочем, "Минск" так и не был ратифицирован Радой и никогда не исполнялся. Что изменится-то? А изменится то, что Украина законодательно запрещает самой себе исполнение "Минска". В том числе первых двух его пунктов, касающихся прекращения огня и отвода техники. А поскольку у мирных соглашений только одна альтернатива — война, это значит, что Киев может в любой момент напасть на Донецк и Луганск, не боясь того, что Запад не одобрит.

Уже одобрил. Как ранее рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, Германия и Франция на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают всё, чтобы этот закон не был принят, и что? А Венецианская комиссия с незначительными замечаниями документ одобрила. Документ, дающий право на развязывание войны! Так что на то, что Запад не допустит новой бойни, рассчитывать точно нечего…

Что ж, ждём. Только Киеву следует помнить, что в реальности, согласно Минским соглашениям, Россия не является стороной конфликта, но может ею стать, если соглашения перестанут действовать, и повторится ситуация 2008 года в Южной Осетии. Тем более что новый украинский закон касается и российского Крыма.

У Украины был шанс вернуть хотя бы Донбасс, стать нормальной процветающей и мирной страной, но она выбрала непрекращающуюся войну с собственным населением. Ну, раз так, то и не стоит обижаться, когда придётся столкнуться с "очень тяжёлыми последствиями для государственности", которые в случае перечёркивания мирного процесса и выбора пути войны возникнут обязательно.

Раз уж Украина после переворота 2014 года так и не смогла и не захотела стать цивилизованной страной, похоже, придётся ей помочь, как помогли Германии в 1945-м. Придётся пересобрать эту территорию заново и, вероятно, в несколько иных границах…

Авторы Дмитрий Родионов