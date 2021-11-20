Охранники магазина в Москве избили мужчину за неоплаченную игрушку, взятую ребёнком

В Москве сотрудники службы безопасности магазина избили мужчину, который вышел оттуда с ребёнком, не заплатив за игрушку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"19 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Люблинской улице. Через некоторое время в отдел полиции самостоятельно обратился гражданин, который заявил, что пришёл с малолетним ребёнком в магазин на Люблинской улице. Ребёнок взял с прилавка понравившуюся ему игрушку, и они вышли из магазина, не оплатив её", — рассказали в МВД.