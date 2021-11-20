НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Охранники магазина в Москве избили мужчину за неоплаченную игрушку, взятую ребёнком

Полицейские задержали пятерых участников инцидента, проводится разбирательство. Несовершеннолетний не пострадал.

20 ноября, 05:08

Фото © Pixabay

В Москве сотрудники службы безопасности магазина избили мужчину, который вышел оттуда с ребёнком, не заплатив за игрушку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"19 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Люблинской улице. Через некоторое время в отдел полиции самостоятельно обратился гражданин, который заявил, что пришёл с малолетним ребёнком в магазин на Люблинской улице. Ребёнок взял с прилавка понравившуюся ему игрушку, и они вышли из магазина, не оплатив её", — рассказали в МВД.

Директор "Магнита" в Ленобласти до полусмерти избил несостоявшегося вора

Директор "Магнита" в Ленобласти до полусмерти избил несостоявшегося вора

Сотрудники службы безопасности магазина догнали посетителей. Словесный конфликт перерос в потасовку. В результате мужчина получил травмы, его госпитализировали, ребёнок не пострадал. Пятеро предполагаемых участников инцидента задержаны, проводится разбирательство.

Ранее Лайф рассказывал, как охранник "Пятёрочки" сломал позвоночник 13-летнему школьнику в Новосибирске. Впоследствии на мужчину возбудили уголовное дело.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1