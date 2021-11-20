В "Опоре России" предложили отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Представители общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагают во время выдачи QR-кодов учитывать не только результаты ПЦР-тестов на ковид, но и результаты анализа на антиген.

"Есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только ПЦР-тестов, но и тестов на [выявление] антигена в качестве основания на предоставление допуска [в общественные места]. Тесты на [выявление] антигена делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование", — сказал журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин.

Он отметил, что специалисты "Опоры России" работают и над рядом других предложений. По его словам, бизнес считает, что с вводом QR-кодов нужно снимать ограничения по времени работы, проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Кроме того, вход в торговые центры предлагается сделать свободным, но в масках, а контроль по QR-кодам возложить на владельцев торговых точек, которые арендуют помещения.