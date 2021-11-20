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В России за сутки зафиксировали 37 120 случаев ковида

Выздоровело при этом всего на одну тысячу человек меньше.

20 ноября, 08:21
<p>Фото ©  ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото ©  ТАСС / Ковалёв Пётр

В России за последние сутки выявили 37 120 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число новых случаев фиксируется в Москве. Там медики за сутки зарегистрировали 3239 случаев заражения ковидом. Следом идут Санкт-Петербург (2637) и Московская область (1885). Полностью вылечилось и выписалось из больниц 36 172 пациента, скончалось 1254.

Из данных оперштаба следует, что всего с начала эпидемии коронавируса в стране было выявлено 9 294 188 случаев заражения. Из них летальными исходами закончилось 262 843, вылечилось 7 992 426 человек.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как снизилась заболеваемость коронавирусом в Москве после нерабочих дней.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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