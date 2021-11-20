В России за сутки зафиксировали 37 120 случаев ковида

В России за последние сутки выявили 37 120 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число новых случаев фиксируется в Москве. Там медики за сутки зарегистрировали 3239 случаев заражения ковидом. Следом идут Санкт-Петербург (2637) и Московская область (1885). Полностью вылечилось и выписалось из больниц 36 172 пациента, скончалось 1254.

Из данных оперштаба следует, что всего с начала эпидемии коронавируса в стране было выявлено 9 294 188 случаев заражения. Из них летальными исходами закончилось 262 843, вылечилось 7 992 426 человек.