Украинский сомелье Антипин раскрыл секрет, как пить горилку без похмелья

Чтобы наутро после употребления украинского самогона, известного как горилка, не было похмелья, во время застолья необходимо пить много воды. Об этом рассказал член Ассоциации сомелье Украины Олег Антипин.

"Чтобы голова не болела наутро, есть два главных правила. Ещё Плиний Старший (древнеримский писатель. — Прим. Лайфа) говорил — in vino veritas, in aqua sanitas, то есть в вине истина, в воде здоровье. При потреблении горилки нужно пить параллельно больше воды", — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Кроме того, по словам эксперта, не стоит смешивать типы спиртов из разного сырья. Так, например, если человек пил пиво, водку или виски, которые делаются из зёрен, переход на вино, коньяк и чачу будет чреват последствиями, поскольку эти напитки на плодово-ягодном спирте. Антипин добавил, что на Украине нет единого общепринятого рецепта горилки, поэтому каждый делает её по-разному.