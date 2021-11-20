Умер сооснователь сети ресторанов Subway Питер Бак

Скончался последний из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway, миллиардер Питер Бак. На момент смерти состояние бизнесмена оценивалось в $1,7 млрд.

"Наш соучредитель доктор Питер Бак скончался. Ему было 90. Бак оказал неизгладимое влияние, оставив после себя дух упорного труда и самоотверженности почти в 40 тысячах населённых пунктов. Его наследие продолжается через Subway", — говорится в официальном заявлении на сайте компании.

В 1965 году именно он помог создать конкурента McDonald’s. Бак дал 17-летнему сыну своего друга Фреду Де Люку $1000 на открытие киоска, где можно будет продавать сэндвичи. Вложения не просто окупились, но и приносили миллионные доходы основателям Subway.