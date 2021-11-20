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Умер актёр Валерий Гаркалин

Всенародный любимец был госпитализирован с ковидом в больницу в Коммунарке 2 октября.

20 ноября, 07:34
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<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203991176735505&set=pb.1705677011.-2207520000..&type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Валерий</a> <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203991176735505&set=pb.1705677011.-2207520000..&type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гаркалин</a></p>

Фото © Facebook / Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он боролся с коронавирусом с начала октября. Печальную новость сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", — сказал ректор ТАСС.

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Артист находился в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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