Умер актёр Валерий Гаркалин
Всенародный любимец был госпитализирован с ковидом в больницу в Коммунарке 2 октября.
Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он боролся с коронавирусом с начала октября. Печальную новость сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", — сказал ректор ТАСС.
Артист находился в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.
Комментариев: 0