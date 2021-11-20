"Боятся до истерики": Володин объяснил резолюцию США страхом перед сильной Россией

Он уверен, что Вашингтон предпринимает всё для того, чтобы ослабить Москву, а затем разрушить.

Не конгрессменам США решать, кому быть президентом России, это решение остаётся за гражданами страны, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции американского Конгресса о непризнании президентских выборов в РФ в 2024 году. Председатель нижней палаты парламента отметил, что Москва не вмешивается в выборный процесс в других странах — "и к нам не надо вмешиваться".

"Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане РФ. Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить", — объяснил Володин в своём телеграм-канале.

Спикер Госдумы назвал президента РФ Владимира Путина "преимуществом" страны и подчеркнул, что "удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её".