Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2021, 10:24

"Боятся до истерики": Володин объяснил резолюцию США страхом перед сильной Россией

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © ГД

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © ГД

Он уверен, что Вашингтон предпринимает всё для того, чтобы ослабить Москву, а затем разрушить.

Не конгрессменам США решать, кому быть президентом России, это решение остаётся за гражданами страны, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции американского Конгресса о непризнании президентских выборов в РФ в 2024 году. Председатель нижней палаты парламента отметил, что Москва не вмешивается в выборный процесс в других странах — "и к нам не надо вмешиваться".

"Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане РФ. Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить", — объяснил Володин в своём телеграм-канале.

Спикер Госдумы назвал президента РФ Владимира Путина "преимуществом" страны и подчеркнул, что "удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её".

"Осеннее вмешательство": Захарова иронично отреагировала на резолюцию США о выборах в России
"Осеннее вмешательство": Захарова иронично отреагировала на резолюцию США о выборах в России

Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar