Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
Он обратил внимание на необходимость решения ряда задач в отрасли и внедрения новейших технологий.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил колоссальный вклад специалистов в развитие этой сферы и их высокую квалификацию.
"Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как "расшивка узких мест" и модернизация инфраструктуры, повышение надёжности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России", — говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер также отметил, что сегодня особое внимание необходимо уделять внедрению современных технологий и цифровых сервисов для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли.
Накануне президент России Владимир Путин встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров, которые прошли в Кремле, российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах.
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