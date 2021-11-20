Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил колоссальный вклад специалистов в развитие этой сферы и их высокую квалификацию.

"Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как "расшивка узких мест" и модернизация инфраструктуры, повышение надёжности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России", — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер также отметил, что сегодня особое внимание необходимо уделять внедрению современных технологий и цифровых сервисов для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли.