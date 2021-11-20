Экс-глава разведки Украины Бурба заявил о "российском кроте" в киевской власти

В украинских органах власти якобы действует "крот", работающий на Россию. Об этом заявил бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба. По его словам, именно это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян летом 2020 года.

"Из своего анализа, из своего руководящего опыта могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах и, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу", — заявил Бурба в эфире телеканала "Украина 24".

В качестве других причин провала операции Бурба назвал хорошую работу контрразведки Белоруссии и плохую подготовку украинских спецслужб.

Напомним, в 2020 году в Белоруссии было задержано 33 гражданина России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также сказал, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила передать ей граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В итоге в Минске поняли, что ошиблись, и отправили россиян на родину.