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WSJ: Разведка США узнала о строительстве китайских военных объектов в ОАЭ

После ряда дипломатических переговоров администрации Байдена удалось убедить власти Эмиратов остановить стройку.

20 ноября, 05:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американская разведка полагала, что Китай тайно строил некий военный объект в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет газета Wall Street Journal.

Отмечается, что США зафиксировали подозрительную активность Китая на территории порта возле столицы ОАЭ Абу-Даби. Изучив спутниковые снимки, специалисты разведки пришли к выводу, что китайцы строят военный объект. В результате после ряда встреч и переговоров администрации президента США Джо Байдена с властями ОАЭ строительство удалось остановить.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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