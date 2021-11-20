WSJ: Разведка США узнала о строительстве китайских военных объектов в ОАЭ

Американская разведка полагала, что Китай тайно строил некий военный объект в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет газета Wall Street Journal.

Отмечается, что США зафиксировали подозрительную активность Китая на территории порта возле столицы ОАЭ Абу-Даби. Изучив спутниковые снимки, специалисты разведки пришли к выводу, что китайцы строят военный объект. В результате после ряда встреч и переговоров администрации президента США Джо Байдена с властями ОАЭ строительство удалось остановить.