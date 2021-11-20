Климатолог Леонов предупредил россиян о вероятных ледяных дождях в ноябре

В ноябре в России вероятны ледяные дожди, считает аспирант кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Игорь Леонов. И главным признаком их приближения, по словам специалиста, служит потепление.

"Ледяные дожди выпадают в холодное время года, то есть поздней осенью, зимой и в начале весны. Их стоит опасаться, когда наблюдается погода с температурой от минус одного до минус десяти градусов, но при этом ожидается очень сильный приток тепла", — предупредил Леонов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что эти процессы, как правило, связаны с приходом в европейскую часть России средиземноморских циклонов с Чёрного моря или из Южной Европы. При такой погоде капли воды образуются высоко над землёй, а внизу застывают. Для ноября ледяные дожди не редкость, но обычно они не приводят к катастрофическим последствиям, заверил климатолог. Однако бывали случаи, когда отложение льда на объектах и гололёд на дорогах держались больше двух недель.

"Это было в 2010 году в Москве и в ноябре 2020 года во Владивостоке. Опасным считается, если толщина отложения льда после дождя составляет больше 20 миллиметров. Это может привести к обрыву линий электропередачи, к массовому падению деревьев и обледенению наружных конструкций", — подчеркнул Леонов.

Тем не менее на данный момент условий для выпадения в России "катастрофических" ледяных дождей нет, заключил эксперт.