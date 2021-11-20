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Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно

До приезда огнеборцев дочь артистки переговаривалась с ней через дверь, пока та пыталась выбраться на свежий воздух.

20 ноября, 05:23
<p>Марина Хлебникова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B50SrfOiU1h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Во время пожара в столичной квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Артистка сумела добраться до окна, где её позже обнаружили спасатели, пишет МК.

Вернувшись с гастролей вечером 18 ноября, Хлебникова пошла в свою комнату на втором уровне квартиры. Приблизительно в 22:40 родственники певицы почувствовали запах дыма и поняли, что он идёт именно из того помещения, где находится артистка. Пока пожарные ехали на место, дочь Марины пыталась сама добраться до матери, но попасть в комнату не представлялось возможным. В итоге до приезда спасателей они переговаривались через дверь.

Огнеборцы не сразу сориентировались в большой трёхуровневой квартире, но смогли найти певицу, которая к тому моменту перебралась с кровати к окну. При этом уточняется, что у самой кровати спасатели позже обнаружили зажигалку.

Появились первые фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Появились первые фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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