Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно

Во время пожара в столичной квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Артистка сумела добраться до окна, где её позже обнаружили спасатели, пишет МК.

Вернувшись с гастролей вечером 18 ноября, Хлебникова пошла в свою комнату на втором уровне квартиры. Приблизительно в 22:40 родственники певицы почувствовали запах дыма и поняли, что он идёт именно из того помещения, где находится артистка. Пока пожарные ехали на место, дочь Марины пыталась сама добраться до матери, но попасть в комнату не представлялось возможным. В итоге до приезда спасателей они переговаривались через дверь.