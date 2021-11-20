Певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно
До приезда огнеборцев дочь артистки переговаривалась с ней через дверь, пока та пыталась выбраться на свежий воздух.
Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Во время пожара в столичной квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Артистка сумела добраться до окна, где её позже обнаружили спасатели, пишет МК.
Вернувшись с гастролей вечером 18 ноября, Хлебникова пошла в свою комнату на втором уровне квартиры. Приблизительно в 22:40 родственники певицы почувствовали запах дыма и поняли, что он идёт именно из того помещения, где находится артистка. Пока пожарные ехали на место, дочь Марины пыталась сама добраться до матери, но попасть в комнату не представлялось возможным. В итоге до приезда спасателей они переговаривались через дверь.
Огнеборцы не сразу сориентировались в большой трёхуровневой квартире, но смогли найти певицу, которая к тому моменту перебралась с кровати к окну. При этом уточняется, что у самой кровати спасатели позже обнаружили зажигалку.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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