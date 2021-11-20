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Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в честь Дня благодарения

На торжественной церемонии американский лидер пошутил, что двух птиц отобрали в том числе на основе темперамента, внешнего вида и благодаря вакцинации.

20 ноября, 05:29

Кадр из видео © Twitter / Белый дом

Индейки Желе и Арахисовое Масло удостоились публичного помилования президентом США Джо Байденом в соответствии с устоявшейся американской традицией в преддверии Дня благодарения. Торжественная церемония прошла на территории комплекса зданий Белого дома, в Розовом саду.

"Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование", — сказал Байден.

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Двух птиц выбрали из огромного списка предложений, присланных школьниками. Как пишет Washington Post, Арахисовое Масло и Желе были выращены фермером Андреа Велпой в Джаспере, штат Индиана. Женщина признавалась, что птиц специально научили терпеть внимание средств массовой информации и громкие звуки.

На церемонии Байден пошутил, что индеек отобрали для церемонии в том числе на основе темперамента, внешнего вида и благодаря вакцинации. Американский президент также отметил, что его супруге не нравится, когда он говорит следующее: "Это то, что я люблю на обед, — арахисовое масло и желе".

Доподлинно не известно, когда зародилась такая традиция, но американцы любят вспоминать историю президента Авраама Линкольна, который в 1863 году освободил индейку после того, как её отправили в Белый дом к столу на праздник. Индейка Джек заслужила обожание сына Линкольна Тэда, который умолял своего отца уберечь птицу от семейного рождественского стола. Позже, в 1870-х годах, птицефабрика в Род-Айленде стала дарить президентам индюков. День благодарения в США ежегодно отмечается в четвёртый четверг ноября — в этом году он выпадает на 25-е число.

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Ранее Лайф сообщал, что знаменитости призвали Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек зоозащитникам. По их мнению, только сотрудники благотворительной организации смогут позаботиться о птицах и обеспечить им комфортную и счастливую жизнь.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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