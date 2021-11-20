Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в честь Дня благодарения

U.S. President Joe Biden pardoned two turkeys, named Peanut Butter and Jelly, in an annual Thanksgiving tradition https://t.co/8vS5dhDnSx pic.twitter.com/1FoJ3t76z6 — Reuters (@Reuters) November 20, 2021

Индейки Желе и Арахисовое Масло удостоились публичного помилования президентом США Джо Байденом в соответствии с устоявшейся американской традицией в преддверии Дня благодарения. Торжественная церемония прошла на территории комплекса зданий Белого дома, в Розовом саду.

"Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование", — сказал Байден.

Двух птиц выбрали из огромного списка предложений, присланных школьниками. Как пишет Washington Post, Арахисовое Масло и Желе были выращены фермером Андреа Велпой в Джаспере, штат Индиана. Женщина признавалась, что птиц специально научили терпеть внимание средств массовой информации и громкие звуки.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm — The White House (@WhiteHouse) November 18, 2021

На церемонии Байден пошутил, что индеек отобрали для церемонии в том числе на основе темперамента, внешнего вида и благодаря вакцинации. Американский президент также отметил, что его супруге не нравится, когда он говорит следующее: "Это то, что я люблю на обед, — арахисовое масло и желе".

Доподлинно не известно, когда зародилась такая традиция, но американцы любят вспоминать историю президента Авраама Линкольна, который в 1863 году освободил индейку после того, как её отправили в Белый дом к столу на праздник. Индейка Джек заслужила обожание сына Линкольна Тэда, который умолял своего отца уберечь птицу от семейного рождественского стола. Позже, в 1870-х годах, птицефабрика в Род-Айленде стала дарить президентам индюков. День благодарения в США ежегодно отмечается в четвёртый четверг ноября — в этом году он выпадает на 25-е число.