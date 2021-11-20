В городе Дубно Ровенской области Украины от коронавируса умерла 20-летняя девушка, жаловавшаяся на нехватку кислорода. Перед смертью Елена Боровец сетовала на халатное и грубое отношение врачей. И хоть медики утверждают, что у неё было сопутствующее заболевание дыхательных органов — бронхиальная астма, родственники имеют к ним претензии и посмертно опубликовали их последнюю переписку. В сообщениях Елена писала матери, что в ответ на жалобы врачи угрожают ей переводом в другую больницу.

"Когда другая пациентка дышит, то у меня мало кислорода. Когда заканчивается кислород, то нужно обязательно звонить медикам, чтобы кто-то шёл на улицу и менял баллон. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться", — говорится в переписке умершей беременной девушки с матерью в "Фейсбуке".

Елена жаловалась, что кислород в больнице заканчивается очень быстро и она боится засыпать, потому что от нехватки воздуха просыпается ночью. Она находилась на седьмом месяце беременности, спасти ребёнка также не удалось. Известно, что девушка не была вакцинирована. Газете "Обозреватель" в роддоме рассказали, что у них все будущие мамы не делали прививок от коронавируса. А ранее семейный врач не давал Елене направления на ПЦР-тест. Уже в больнице ей сделали УЗИ и увидели двустороннее воспаление лёгких. По словам главврача, сперва Боровец лечилась дома, в медицинское учреждение она поступила ещё в удовлетворительном состоянии, но затем её состояние стремительно ухудшилось.

"Она пробыла у нас неделю, но её состояние резко ухудшилось. Врачи проводили ей реанимацию, пытались запустить сердце. И в это время ребёнок, к сожалению, умер. Маму тоже не смогли спасти", — рассказал главврач больницы, где оборвалась жизнь девушки.

После смерти Елены родные приехали в больницу сразу и смогли пройти в палату, куда до этого их категорически не пускали. На полу была кровь, а тело девушки, накрытое простыней, лежало на каталке в коридоре. Мать же сейчас, как никогда, сожалеет и недоумевает, почему им не давали увидеть больную, когда её дочь с будущим внуком в животе, была ещё жива.