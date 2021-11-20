В Нижнем Новгороде завершился финал студенческого конкурса "Большая перемена"

В Нижнем Новгороде завершился финал всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — для студентов колледжей. В церемонии закрытия финала приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, рассказали в пресс-службе конкурса.

"Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, "Большая перемена" будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы — победители, потому что не побоялись принять этот вызов", — поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что в следующем году побороться за главный приз конкурса — один миллион рублей на образование смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки, а также появится возможность получить дополнительные баллы к портфолио для поступления в вузы и поехать в "Артек".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обращаясь к финалистам, отметил, что все они — очень взрослые и у них уже есть идеи собственных серьёзных проектов, и подчеркнул важность и востребованность индустриальной, инженерной, информационно-технической специализации для развития Нижегородской области.

"Сегодня нашей стране, нашей экономике вы очень нужны — нужны профессионалы в тех специальностях, по которым вы сегодня готовитесь. Сегодня многое делается для детей, для молодёжи, президент всегда говорил: "Нужно раскрыть талант каждого". И конкурс "Большая перемена" — подтверждение этому", — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото © Пресс-служба "Большой перемены"

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в атмосферу конкурсных испытаний — выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон "Большой перемены" в этом году завершается, но для ребят всё только начинается, подчеркнул генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

150 победителей "Большой перемены" — студенты четвёртых курсов — получат по одному миллиону рублей на образование, 150 студентов вторых-третьих курсов — по 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей, а 20 лучших образовательных организаций — по два миллиона рублей на развитие образовательной среды. В церемонии закрытия финала "Большой перемены" в Нижнем Новгороде приняли участие финалисты конкурса, а хедлайнером праздничного концерта стал популярный исполнитель Звонкий.