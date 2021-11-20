В Петербурге автомобиль снёс пятерых пешеходов, один в коме

Авария произошла на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сегодня утром. Одного из пострадавших пешеходов госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него открытый перелом голени, переломы рёбер и серьёзную черепно-мозговую травму, из-за которой он находится в коме. О состоянии остальных не сообщается.