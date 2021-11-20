В Петербурге автомобиль снёс пятерых пешеходов, один в коме
ДТП произошло сегодня утром на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка.
Кадр из видео © Telegram / Megapolisonline
В Петербурге автомобиль сбил пятерых пешеходов. Видео © Telegram / Megapolisonline
В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил группу пешеходов. Как пишет 78.ru, пострадало пять человек.
Авария произошла на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сегодня утром. Одного из пострадавших пешеходов госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него открытый перелом голени, переломы рёбер и серьёзную черепно-мозговую травму, из-за которой он находится в коме. О состоянии остальных не сообщается.
Ранее Лайф писал, что в Казани водитель за рулём Ford насмерть сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе.
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