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В Петербурге автомобиль снёс пятерых пешеходов, один в коме

ДТП произошло сегодня утром на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка.

20 ноября, 07:43

Кадр из видео © Telegram / Megapolisonline

В Петербурге автомобиль сбил пятерых пешеходов. Видео © Telegram / Megapolisonline

В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил группу пешеходов. Как пишет 78.ru, пострадало пять человек.

Авария произошла на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сегодня утром. Одного из пострадавших пешеходов госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него открытый перелом голени, переломы рёбер и серьёзную черепно-мозговую травму, из-за которой он находится в коме. О состоянии остальных не сообщается.

Под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода

Под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода

Ранее Лайф писал, что в Казани водитель за рулём Ford насмерть сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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