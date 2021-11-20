В Свердловской области при страшном пожаре погибли двое детей

При пожаре в одном из сёл Свердловской области погибло два ребёнка — девочки трёх и десяти лет. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

"В ночь на 20 ноября в правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о гибели двух малолетних детей, тела которых были обнаружены при тушении пожара в квартире дома по улице Красноармейской в селе Таборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Огнём были повреждены стены, чердачное перекрытие, перегородки и кровля дома. Вечером 19 ноября в квартире, где находилась хозяйка и три её малолетние дочери, топилась печь. Через некоторое время, когда члены семьи легли спать, загорелась квартира. Женщина вместе с одной из дочерей успела выйти на улицу, затем она попыталась вернуться домой, но не смогла этого сделать из-за сильного едкого дыма, добавили в СУ СКР.



По предварительной информации, девочки скончались от отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели. Предположительно, из неё вылетела искра — и произошло возгорание. По факту ЧП также начала проверку прокуратура, ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.