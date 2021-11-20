Мантуров: Россия планирует произвести 2 млрд доз вакцин от ковида в 2022 году

Россия в следующем году сможет выпустить два миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1". По его словам, нарастить оборот позволяют мощности внутри страны.

"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в два миллиарда", — сказал Мантуров.

По словам Мантурова, сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник лайт", и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. До конца 2021 года будет произведено ещё 300 млн доз.