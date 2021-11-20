НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мантуров: Россия планирует произвести 2 млрд доз вакцин от ковида в 2022 году

Сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник лайт", и другие зарегистрированные в РФ.

20 ноября, 09:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия в следующем году сможет выпустить два миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1". По его словам, нарастить оборот позволяют мощности внутри страны.

"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в два миллиарда", — сказал Мантуров.

По словам Мантурова, сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник лайт", и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. До конца 2021 года будет произведено ещё 300 млн доз.

Песков отказался отвечать на вопрос об испытании вакцины от коронавируса для подростков

Песков отказался отвечать на вопрос об испытании вакцины от коронавируса для подростков

Ранее Лайф писал, что в РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся вакцинации в нашей стране.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1