Мантуров: Россия планирует произвести 2 млрд доз вакцин от ковида в 2022 году
Сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник лайт", и другие зарегистрированные в РФ.
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Россия в следующем году сможет выпустить два миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1". По его словам, нарастить оборот позволяют мощности внутри страны.
"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в два миллиарда", — сказал Мантуров.
По словам Мантурова, сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Спутник лайт", и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. До конца 2021 года будет произведено ещё 300 млн доз.
Ранее Лайф писал, что в РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся вакцинации в нашей стране.
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