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Гинцбург связал с низким образованием поведение врачей, выступающих против вакцинации

Ранее вирусолог поддержал предложение лишать таких специалистов дипломов.

20 ноября, 09:19
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Уровень образования напрямую сказывается на поступках врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации, считает глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс ещё моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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Ранее Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Такое предложение впервые озвучил кандидат медицинских наук Александр Башкин, назвав поведение медиков непрофессиональным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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