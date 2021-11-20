Гинцбург связал с низким образованием поведение врачей, выступающих против вакцинации
Ранее вирусолог поддержал предложение лишать таких специалистов дипломов.
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Уровень образования напрямую сказывается на поступках врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации, считает глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс ещё моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел", — сказал он в интервью РИА "Новости".
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Ранее Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Такое предложение впервые озвучил кандидат медицинских наук Александр Башкин, назвав поведение медиков непрофессиональным.
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