Гинцбург связал с низким образованием поведение врачей, выступающих против вакцинации

Уровень образования напрямую сказывается на поступках врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации, считает глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс ещё моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел", — сказал он в интервью РИА "Новости".