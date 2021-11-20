"Пошёл бы пешком до Турции": Футболист "Химок" Кухарчук признался, что хочет поиграть в Европе
В составе подмосковного клуба он забил 16 голов в 72 матчах.
Фото © ФК "Химки"
Нападающий подмосковных "Химок" Илья Кухарчук заявил, что хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Об этом сообщает "РБ Спорт".
"Конечно, я хочу поиграть в Европе. Но на данном этапе моей жизни у меня действующий контракт c "Химками". Если бы мне позвонили из "Галатасарая", пошёл бы пешком до Турции", — рассказал Кухарчук.
31-летний форвард выступает за "Химки" с 2019 года. В составе команды он провёл 72 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Также он играл в казанском "Рубине", махачкалинском "Анжи", екатеринбургском "Урале", ярославском "Шиннике", нижегородской "Волге", красноярском "Енисее", калининградской "Балтике", "Тамбове" и "Томи".
На данный момент "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. Накануне в клуб спустя три недели после отставки вернулся главный тренер Игорь Черевченко.
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