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Шайба Ничушкина в меньшинстве помогла "Колорадо" победить "Сиэтл" в НХЛ

Для российского нападающего гол стал вторым в нынешнем сезоне. Всего на его счету четыре очка.

20 ноября, 08:28
<p>Фото © ХК "Колорадо Эвеланш"</p>

Фото © ХК "Колорадо Эвеланш"

"Колорадо Эвеланш" на выезде победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.

В составе "Колорадо" по дублю оформили канадский защитник Кейл Макар и шведский нападающий Андре Бураковски. По шайбе забросили их партнёры по команде россиянин Валерий Ничушкин, американец Эрик Джонсон и канадец Николя Обе-Кюбель.

Для Ничушкина, отличившегося при игре в меньшинстве, гол стал вторым в нынешнем сезоне. Всего на его счету четыре очка.

"Сиэтл" трижды поразил ворота соперников в заключительном периоде. Заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Брэндон Танев и Колин Блэквелл.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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