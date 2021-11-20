Шайба Ничушкина в меньшинстве помогла "Колорадо" победить "Сиэтл" в НХЛ
Для российского нападающего гол стал вторым в нынешнем сезоне. Всего на его счету четыре очка.
Фото © ХК "Колорадо Эвеланш"
"Колорадо Эвеланш" на выезде победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.
В составе "Колорадо" по дублю оформили канадский защитник Кейл Макар и шведский нападающий Андре Бураковски. По шайбе забросили их партнёры по команде россиянин Валерий Ничушкин, американец Эрик Джонсон и канадец Николя Обе-Кюбель.
Для Ничушкина, отличившегося при игре в меньшинстве, гол стал вторым в нынешнем сезоне. Всего на его счету четыре очка.
BUOYS ARE HOT!— Colorado Avalanche (@Avalanche) November 20, 2021
Nichushkin's shortie earns him @BallCorpHQ Goal of the Game.#GoAvsGo pic.twitter.com/KiikzbbSTp
"Сиэтл" трижды поразил ворота соперников в заключительном периоде. Заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Брэндон Танев и Колин Блэквелл.
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